RAID’ENSEMBLE – Lac de Châtellerault Châtellerault 21 juin 2025 08:00

Vienne

RAID’ENSEMBLE Lac de Châtellerault Lac Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 08:00:00

fin : 2025-06-21 15:00:00

Date(s) :

2025-06-21

5 ème édition de notre raid accessible à tous et sans classement.

Venez découvrir les épreuves des raids aventure avec 3 formules au choix pour que tout le monde puisse en profiter

– Défi multiactivités sur 1 site et à partir de 6 ans. Départ à 10H30

– Raid famille raid itinérant de 20 km. Départ à 9h30

– Grand Raid raid itinérant de 40 km. Départ à 8h

Et bien sûr, toujours notre moment de convivialité en partageant un bon repas à la fin des épreuves.

Renseignement et inscription sur www.raidensemble.fr .

Lac de Châtellerault Lac Châtellerault

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : RAID’ENSEMBLE

German : RAID’ENSEMBLE

Italiano :

Espanol : RAID’ENSEMBLE

L’événement RAID’ENSEMBLE Châtellerault a été mis à jour le 2025-06-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne