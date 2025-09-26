RAIMUNDAAAAAA THEATRE DU PAVE Toulouse

RAIMUNDAAAAAA THEATRE DU PAVE Toulouse vendredi 26 septembre 2025.

RAIMUNDAAAAAA

THEATRE DU PAVE 34 Rue Maran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 11 – 11 – 21 EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26 21:30:00

Date(s) :

2025-09-26

Raimundaaaaaa, le nom est emprunté à la grand-mère paternelle d’Alexis Ballesteros.

Légèrement rétro et inspiré par des icônes de la scène française telles que Philippe Katerine, Flavien Berger, La Femme ou encore Feu Chatterton, Raimundaaaaaa nous raconte des histoires simples ou surréalistes, avec un ton légèrement décalé, naviguant sur des sonorités électro, pop en flirtant avec le disco ou la techno. 11 .

THEATRE DU PAVE 34 Rue Maran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 26 43 66

English :

Raimundaaaaaa, the name is borrowed from Alexis Ballesteros? paternal grandmother.

German :

Raimundaaaaaa, der Name ist von Alexis Ballesteros’ Großmutter väterlicherseits entlehnt.

Italiano :

Raimundaaaaaa, il nome è preso in prestito dalla nonna paterna di Alexis Ballesteros.

Espanol :

Raimundaaaaa, el nombre es un préstamo de la abuela paterna de Alexis Ballesteros.

L’événement RAIMUNDAAAAAA Toulouse a été mis à jour le 2025-08-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE