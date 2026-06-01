Raismes Fest, Château de la Princesse d’Arenbeg, Raismes

Raismes Fest 12 et 13 septembre Château de la Princesse d’Arenbeg Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T23:59:00+02:00

Line-up

Day 1

THE FLYNTS 01:45 PM – 02:30 PM

TIME TRIPPER 02:45 PM – 03:35 PM

7 WEEKS 03:50 PM – 04:50 PM

WYTCH HAZEL 05:10 PM – 06:20 PM

GUITAR NIGHT PROJECT 06:40 PM – 07:55 PM

MANU LANVIN 08:20 PM – 09:35 PM

MICHAEL MONROE 10:00 PM – 11:30 PM

Day 2

SASHA AND THE LUNATICS 01:15 PM – 02:00 PM

SILVEROLLER 02:15 PM – 03:00 PM

KICKIN VALENTINA 03:15 PM – 04:15 PM

ERIC STECKEL 04:30 PM – 05:40 PM

HIGH FADE 06:00 PM – 07:15 PM

PЯÉFⱯBЯIꓘÉ 07:35 PM – 08:50 PM

DYNAZTY 09:15 PM – 10:45 PM

Château de la Princesse d’Arenbeg Avenue du Château 59590 Raismes Raismes 59590 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://raismesfest.fr/ »}]

Prêt pour une expérience hard rock inoubliable ?

DR