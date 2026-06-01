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Raismes Fest, Château de la Princesse d’Arenbeg, Raismes

Raismes Fest, Château de la Princesse d’Arenbeg, Raismes

Raismes Fest, Château de la Princesse d’Arenbeg, Raismes samedi 12 septembre 2026.

Lieu : Château de la Princesse d'Arenbeg

Adresse : Avenue du Château 59590 Raismes

Ville : 59590 Raismes

Département : Nord

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Raismes Fest 12 et 13 septembre Château de la Princesse d’Arenbeg Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T23:59:00+02:00

Line-up
Day 1
THE FLYNTS 01:45 PM – 02:30 PM
TIME TRIPPER 02:45 PM – 03:35 PM
7 WEEKS 03:50 PM – 04:50 PM
WYTCH HAZEL 05:10 PM – 06:20 PM
GUITAR NIGHT PROJECT 06:40 PM – 07:55 PM
MANU LANVIN 08:20 PM – 09:35 PM
MICHAEL MONROE 10:00 PM – 11:30 PM

Day 2
SASHA AND THE LUNATICS 01:15 PM – 02:00 PM
SILVEROLLER 02:15 PM – 03:00 PM
KICKIN VALENTINA 03:15 PM – 04:15 PM
ERIC STECKEL 04:30 PM – 05:40 PM
HIGH FADE 06:00 PM – 07:15 PM
PЯÉFⱯBЯIꓘÉ 07:35 PM – 08:50 PM
DYNAZTY 09:15 PM – 10:45 PM

Château de la Princesse d’Arenbeg Avenue du Château 59590 Raismes Raismes 59590 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://raismesfest.fr/ »}]
Prêt pour une expérience hard rock inoubliable ?

DR