Raismes Fest, Château de la Princesse d’Arenbeg, Raismes
Raismes Fest, Château de la Princesse d’Arenbeg, Raismes samedi 12 septembre 2026.
Raismes Fest 12 et 13 septembre Château de la Princesse d’Arenbeg Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-13T11:00:00+02:00 – 2026-09-13T23:59:00+02:00
Line-up
Day 1
THE FLYNTS 01:45 PM – 02:30 PM
TIME TRIPPER 02:45 PM – 03:35 PM
7 WEEKS 03:50 PM – 04:50 PM
WYTCH HAZEL 05:10 PM – 06:20 PM
GUITAR NIGHT PROJECT 06:40 PM – 07:55 PM
MANU LANVIN 08:20 PM – 09:35 PM
MICHAEL MONROE 10:00 PM – 11:30 PM
Day 2
SASHA AND THE LUNATICS 01:15 PM – 02:00 PM
SILVEROLLER 02:15 PM – 03:00 PM
KICKIN VALENTINA 03:15 PM – 04:15 PM
ERIC STECKEL 04:30 PM – 05:40 PM
HIGH FADE 06:00 PM – 07:15 PM
PЯÉFⱯBЯIꓘÉ 07:35 PM – 08:50 PM
DYNAZTY 09:15 PM – 10:45 PM
Château de la Princesse d’Arenbeg Avenue du Château 59590 Raismes Raismes 59590 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://raismesfest.fr/ »}]
Prêt pour une expérience hard rock inoubliable ?
DR