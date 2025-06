Rakata X le Talus Le Talus Marseille 12e Arrondissement 11 juillet 2025 18:30

Bouches-du-Rhône

Rakata X le Talus Vendredi 11 juillet 2025 de 18h30 à 23h. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 18:30:00

fin : 2025-07-11 23:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Rakata débarque au Talus ! Un collectif marseillais qui fait vibrer avec des musiques urbaines latino-américaines et afro-caribéennes. DJs, performances et lumière pour une soirée inclusive, caliente et bienveillante.

Rakata



C’est un collectif inclusif de Neo Perreo basée à Marseille (FR) qui croit à la cohabitation des diversités dans le respect, l’empathie et l’entraide.

Nous organisons des soirées autour des musiques urbaines latino-américaines et afro-caribéennes, avec des performances et scénographies contextualisées qui invitent le public à une expérience collective mêlant art, son, mouvement, lumière et matière.

Nos soirées se veulent safes, elles sont ouvertes à toutes et tous, queers et allié.e.s, dans le respect de nos valeurs bienveillance, consentement et buena onda.



Collective co-fondée par :





– WandaWitt DJ résidente et productrice

– TOMè chorégraphe, performer et montage vidéo

– Rafiki | scénographie et lumières







Au programme:







DJs Lina (ECU) + Maxone (COL) + Wandawitt (ARG)

Performers TOMÈ (France) + Andrea (COL)

Lumières Rafiki (France)





Mucho baile Neoperreo + Dembow + Reggaeton + Latinclub + Nu Merengue + Cumbia RKT + Baile Funk + Latin Trap

Les terrains de pétanque seront ouverts dès 18h30 avec un stock de boules sur place, venez pour l’apéro ! .

Le Talus 603 Rue Saint Pierre

Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@heko.farm

English :

Rakata arrives at Talus! A collective from Marseilles that thrills with Latin American and Afro-Caribbean urban music. DJs, performances and lighting for an inclusive, caliente and benevolent evening.

German :

Rakata landet im Talus! Ein Kollektiv aus Marseille, das mit urbaner lateinamerikanischer und afrokaribischer Musik begeistert. DJs, Performances und Licht für einen inklusiven, caliente und wohlwollenden Abend.

Italiano :

Rakata arriva al Talus! Rakata è un collettivo marsigliese che porta al Talus la sua musica urbana latinoamericana e afro-caraibica. DJ, performance e luci per una serata inclusiva, caliente e attenta.

Espanol :

¡Rakata llega al Talus! Rakata es un colectivo marsellés que trae su música urbana latinoamericana y afrocaribeña al Talus. DJs, actuaciones e iluminación para una velada inclusiva, caliente y solidaria.

L’événement Rakata X le Talus Marseille 12e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-25 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille