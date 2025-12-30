Rakoon La Rotonde Châteaurenard

Rakoon

Jeudi 30 avril 2026 à partir de 20h.

Début du concert à 20h30. La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30

2026-04-30

Concert Rakoon à la Rotonde.

Luxie Première partie

Luxie est productrice indépendante et multi-instrumentiste, nourrie de synthpop et de textures électroniques ambient. Son univers doux et éthéré évoque des artistes comme Grimes, A.G. Cook ou Magdalena Bay. Sur scène, sa présence lumineuse et envoûtante et ses set assurément électro confirment son statut d'artiste émergente à suivre de près.



Luxie Première partie

Luxie est productrice indépendante et multi-instrumentiste, nourrie de synthpop et de textures électroniques ambient. Son univers doux et éthéré évoque des artistes comme Grimes, A.G. Cook ou Magdalena Bay. Sur scène, sa présence lumineuse et envoûtante et ses set assurément électro confirment son statut d’artiste émergente à suivre de près. .

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 90 90 27 79

Rakoon concert at La Rotonde.

