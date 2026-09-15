Raku : Lecture dessinée musicale Salle Darius Milhaud Orthez

Informations pratiques

Orthez

Raku : Lecture dessinée musicale

Salle Darius Milhaud Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 18:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Carte blanche à Poids Plume Editions.

Avec Yaëlle Palacio (lecture et dessin) et Vincent Bestaven (guitare).

Qui n’a jamais fait de bêtises? Et qui n’a jamais tenté de les réparer ? C’est l’histoire de Raku, petit chien noir d’atelier un peu fou-fou…

Tout public à partir de 4 ans

20h30 : Rencontre avec les éditions Val d’Adour et les auteurs du livre « Châteaux et belles demeures en Béarn

Une soirée pour échanger avec l’historien Dominique Bidot-Germa et le photographe Rémy Giersch, auteurs de ce remarquable ouvrage, où il est question d’Orthez!

Tout public à partir de 16 ans. .

Salle Darius Milhaud Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68

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English : Raku : Lecture dessinée musicale

L’événement Raku : Lecture dessinée musicale Orthez a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Coeur de Béarn