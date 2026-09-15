Raku : Lecture dessinée musicale Salle Darius Milhaud Orthez
vendredi 9 octobre 2026 · Salle Darius Milhaud · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Raku : Lecture dessinée musicale
Salle Darius Milhaud Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Carte blanche à Poids Plume Editions.
Avec Yaëlle Palacio (lecture et dessin) et Vincent Bestaven (guitare).
Qui n’a jamais fait de bêtises? Et qui n’a jamais tenté de les réparer ? C’est l’histoire de Raku, petit chien noir d’atelier un peu fou-fou…
Tout public à partir de 4 ans
20h30 : Rencontre avec les éditions Val d’Adour et les auteurs du livre « Châteaux et belles demeures en Béarn
Une soirée pour échanger avec l’historien Dominique Bidot-Germa et le photographe Rémy Giersch, auteurs de ce remarquable ouvrage, où il est question d’Orthez!
Tout public à partir de 16 ans. .
Salle Darius Milhaud Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68
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English : Raku : Lecture dessinée musicale
L’événement Raku : Lecture dessinée musicale Orthez a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Coeur de Béarn
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