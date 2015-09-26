Rakugo au JAPAN DAY LIEGE 2026, Parc Liège EXPO, Liège

Informations pratiques

Rakugo au JAPAN DAY LIEGE 2026 26 et 27 septembre Parc Liège EXPO Liège

7 € Enfants : 13 € Cosplay / 14 € Adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T15:30:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T16:30:00+02:00 – 2026-09-27T17:30:00+02:00

Rakugo, l’art du conte comique japonais : contes et conférence

Sandrine Garbuglia et Stéphane Ferrandez initient au rakugo le public francophone (France, Belgique, Suisse, Canada) depuis leur retour d’Osaka, il y a 17 ans.

Samedi 26 Septembre à 15h

Contes choisis du répertoire du Rakugo

Dimanche 27 septembre :

11h Contes choisis du répertoire du Rakugo

16h30 Conférence-spectacle

Sandrine Garbuglia est autrice et metteure en scène, lauréate 2009 de la Villa Kujoyama (Kyoto). Elle adapte depuis les textes du répertoire du rakugo en français. Son premier recueil Histoires tombées d’un éventail est paru en 2019 aux Éditions l’Harmattan. Un ouvrage coup de cœur 2021 du C N L J. Ses spectacles ont été joués en Europe, au Japon et au Canada.

Stéphane Ferrandez est conteur et performeur de rakugo. Ethnologue de formation, il collecte et raconte les histoires du monde entier avec une prédilection pour l’Afrique, l’Asie et le Brésil. Colauréat 2009 de la Villa Kujoyama (Kyoto) avec l’autrice et metteure en scène Sandrine Garbuglia, ils sont les premiers artistes français initiés pas les maîtres de la parole à Osaka ; une rencontre qui ne les quittera plus. Seize ans, dix spectacles et des centaines de représentations plus tard au Japon, en Europe et au Canada, ils fondent la première troupe-école de rakugo en français : Le Gang du Zabuton.

Parc Liège EXPO Pl. Louis de Geer 2, 4020 Liège Liège 4020 Liège Liège Liège https://www.liege-expo.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://japan-day.com/billetterie/ »}]

en présence du conteur Stéphane Ferrandez et de l’autrice Sandrine Garbuglia

JAPAN DAY LIEGE 2026/ Cie Balabolka