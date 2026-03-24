Ralentis! Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Ralentis!

Mercredi 1er avril 2026 à partir de 20h. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 20:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Une création théâtrale collective au ZEF.

Des jeunes de 18 à 25 ans montent sur scène pour raconter leur vision du monde dans une pièce originale. Mise en scène par le comédien Régis Maynard et coordonnée par le directeur artistique Diessy Contaret, concepteur et coordinateur du projet, cette création théâtrale est le fruit d’un travail collectif mené avec de jeunes participants.





Au fil des ateliers, ils ont exploré le théâtre comme un véritable espace d’expression, de réflexion et de dialogue. Écrite et interprétée collectivement, la pièce est l’aboutissement de plusieurs mois de recherche artistique, d’écriture et de répétitions.





Ce projet s’inscrit dans une démarche d’accompagnement vers les métiers artistiques et techniques, menée en partenariat avec la Mission Locale de Marseille.

En lien avec la proposition formulée par la direction du ZEF et à l’issue de plusieurs rencontres de travail, une orientation s’est progressivement imposée travailler autour d’une idée simple et essentielle ralentir, dans un monde où tout semble s’accélérer.





A travers des situations, paroles et silences, Ralentis ! interroge notre rapport au temps, à l’attention et au vivre-ensemble. Elle ouvre un espace de respiration collective, une pause nécessaire pour observer, ressentir et repenser nos manières d’habiter le monde.





Ici le théâtre devient un lieu de rencontre et de réflexion partagée.

A la fois intime et collectif, Ralentis est un spectacle qui nous invite à faire une pause, et à constater dans l’humour, la rage, et parfois l’absurde, les blessures, les traumatismes, et les doutes de ces jeunes comédiens issus de parcours totalement différents. .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 40 73 64 heartcolormusic13@gmail.com

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English :

A collective theatrical creation at ZEF.

L’événement Ralentis! Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille