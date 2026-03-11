RÂLEUSE ! MAIS PAS QUE…

Sète Hérault

Tarif : 18.5 – 18.5 – 18.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-14

Râleuse ! mais pas que… Un seul en scêne drôle, sensible et résolument humain.À travers un spectacle mêlant humour, autodérision et émotion, Stéphany livre un regard authentique et percutant sur la vie, les relations humaines, le passage à la quarantaine et la quête de soi.

Râleuse ! mais pas que… Un seul en scêne drôle, sensible et résolument humain.À travers un spectacle mêlant humour, autodérision et émotion, Stéphany livre un regard authentique et percutant sur la vie, les relations humaines, le passage à la quarantaine et la quête de soi.Avec finesse et énergie, elle aborde des sujets intimes et universels coming-out, retraite spirituelle, pressions sociales, ou encore acceptation de soi.Portée par une galerie de personnages hauts en couleur et une écriture rythmée, Stéphany entraÎne le public dans un voyage aussi drôle que touchant, où chaque anecdote devient une aventure à part entière. Râleuse mais pas que est un spectacle profondément humain, qui célèbre nos contradictions avec humour et tendresse .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 64 17 96 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Râleuse! but not only… A funny, sensitive and resolutely human one-woman show combining humor, self-mockery and emotion, Stéphany takes an authentic, hard-hitting look at life, human relationships, the passage to mid-life and the quest for self.

L’événement RÂLEUSE ! MAIS PAS QUE… Sète a été mis à jour le 2026-03-08 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE