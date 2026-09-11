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AGENDA · Sauvagnon

Rally à la découverte des producteurs Sauvagnon

samedi 10 octobre 2026 · Sauvagnon

Rally à la découverte des producteurs Sauvagnon

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
64230 Sauvagnon
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
20 20 20 Tarif de base - plein tarif

Sauvagnon

Rally à la découverte des producteurs

Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:30:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

9h30 : départ du rallye à la découverte des producteurs. 19h : début des festivités avec bandas folies. 20h30 : repas traiteur.   .

Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 66 21 96 

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English : Rally à la découverte des producteurs

L’événement Rally à la découverte des producteurs Sauvagnon a été mis à jour le 2026-09-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran