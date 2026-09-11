Informations pratiques

Sauvagnon

Rally à la découverte des producteurs

Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

9h30 : départ du rallye à la découverte des producteurs. 19h : début des festivités avec bandas folies. 20h30 : repas traiteur. .

Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 66 21 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rally à la découverte des producteurs

L’événement Rally à la découverte des producteurs Sauvagnon a été mis à jour le 2026-09-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran