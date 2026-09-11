Rally à la découverte des producteurs Sauvagnon
samedi 10 octobre 2026 · Sauvagnon
Informations pratiques
Sauvagnon
Rally à la découverte des producteurs
Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
9h30 : départ du rallye à la découverte des producteurs. 19h : début des festivités avec bandas folies. 20h30 : repas traiteur. .
Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 66 21 96
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English : Rally à la découverte des producteurs
L’événement Rally à la découverte des producteurs Sauvagnon a été mis à jour le 2026-09-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran