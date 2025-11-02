Rally de Nabirat

Nabirat Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Le rallye de Nabirat approche à grands pas !

À cheval, à pied ou en VTT, venez partager une belle journée en pleine nature, au cœur du Périgord noir. 12 18 ou 28 km

Le repas aura lieu au Café-Restaurant Le Diabolo-Fraise — sur réservation obligatoire.

Le nombre de places est limité, pensez à réserver avant le 29 octobre !

RC cavalier obligatoire

Assurance journée possible

Fiche d’inscription obligatoire

Casque + étriers de sécurité conseillés

Infos et réservations 06 99 42 18 73 elodie.ryb@gmail.com .

Nabirat 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 42 18 73

English : Rally de Nabirat

German : Rally de Nabirat

Italiano :

Espanol : Rally de Nabirat

L’événement Rally de Nabirat Nabirat a été mis à jour le 2025-10-28 par Périgord Noir Vallée Dordogne