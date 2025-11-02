Rally de Nabirat Nabirat
Rally de Nabirat Nabirat dimanche 2 novembre 2025.
Rally de Nabirat
Nabirat Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
Le rallye de Nabirat approche à grands pas !
À cheval, à pied ou en VTT, venez partager une belle journée en pleine nature, au cœur du Périgord noir. 12 18 ou 28 km
Le repas aura lieu au Café-Restaurant Le Diabolo-Fraise — sur réservation obligatoire.
Le nombre de places est limité, pensez à réserver avant le 29 octobre !
RC cavalier obligatoire
Assurance journée possible
Fiche d’inscription obligatoire
Casque + étriers de sécurité conseillés
Infos et réservations 06 99 42 18 73 elodie.ryb@gmail.com .
Nabirat 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 42 18 73
English : Rally de Nabirat
German : Rally de Nabirat
Italiano :
Espanol : Rally de Nabirat
L’événement Rally de Nabirat Nabirat a été mis à jour le 2025-10-28 par Périgord Noir Vallée Dordogne