Rally Mob and Saucisse Penn ar pont Saint-Goazec
Rally Mob and Saucisse Penn ar pont Saint-Goazec samedi 25 avril 2026.
Rally Mob and Saucisse
Penn ar pont La Guinguette du Canal Saint-Goazec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 12:00:00
fin : 2026-04-25 22:00:00
Date(s) :
2026-04-25
La guinguette du Canal réouvre et revient participer au rally mob and saucisses au bord du canal de Nantes à Brest.
> Le 25 avril 2026, de 12h à 22h
Un rally mob d’environ 40 km le long du canal (Nantes → Brest) avec départ et arrivée à la guinguette
> Mobylettes et 125cc acceptées
Au programme
> Rally mob
> Repas avec Food So Good
> Soirée à la guinguette
> Concert de Blastin’ Crew
> Possibilité de gîte ou camping
> Places limitées
Même si vous ne faites pas le rally, vous pouvez venir profiter de la soirée et du concert de Blastin’ Crew à la guinguette !
> Les bénéfices seront reversés à la SNSM du Finistère.
> Toutes les infos sur la page de l’événement https://www.helloasso.com/associations/association-timothee-monot-racing/evenements/rally-mob-and-saucisse?fbclid=IwY2xjawQbgbVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETA2aUNaRTllZWdpbDdtRExUc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHhEOABblISO9bMgwutRJVd5X0soku-D35i3PIA3saymIm-_UlNJPOA6A2-qG_aem__N8gZniXZo1qcSmZEZ-kQw
> rally + repas + soirée concert pour 1 personne: 24€
> repas + soirée concert pour 1 personne: 15€
> rally pour 1 personne 10€ .
Penn ar pont La Guinguette du Canal Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne +33 6 71 40 50 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rally Mob and Saucisse
L’événement Rally Mob and Saucisse Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-03-09 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou