Rally Mob and Saucisse Penn ar pont Saint-Goazec

Rally Mob and Saucisse

Penn ar pont La Guinguette du Canal Saint-Goazec Finistère

Début : 2026-04-25 12:00:00

fin : 2026-04-25 22:00:00

2026-04-25

La guinguette du Canal réouvre et revient participer au rally mob and saucisses au bord du canal de Nantes à Brest.

> Le 25 avril 2026, de 12h à 22h

Un rally mob d’environ 40 km le long du canal (Nantes → Brest) avec départ et arrivée à la guinguette

> Mobylettes et 125cc acceptées

Au programme

> Rally mob

> Repas avec Food So Good

> Soirée à la guinguette

> Concert de Blastin’ Crew

> Possibilité de gîte ou camping

> Places limitées

Même si vous ne faites pas le rally, vous pouvez venir profiter de la soirée et du concert de Blastin’ Crew à la guinguette !

> Les bénéfices seront reversés à la SNSM du Finistère.

> Les bénéfices seront reversés à la SNSM du Finistère.

> rally + repas + soirée concert pour 1 personne: 24€

> repas + soirée concert pour 1 personne: 15€

> rally pour 1 personne 10€ .

Penn ar pont La Guinguette du Canal Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne +33 6 71 40 50 87

