Rallycross de Touraine au circuit de Pont de Ruan / Saché les 5 & 6 Juillet 2025 Pont-de-Ruan 5 juillet 2025 07:00

Indre-et-Loire

Rallycross de Touraine au circuit de Pont de Ruan / Saché les 5 & 6 Juillet 2025 Pont-de-Ruan Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-05

Rallycross de Touraine au circuit de Pont de

Ruan / Saché les 5 & 6 Juillet 2025 !

⚠️ Plus de 100 pilotes attendus ! ⚠️

➡️ Tarifs réduits jusqu’au 15 juin ! Billetterie en ligne

https://bit.ly/4jjNM0E

Repas du samedi soir (Moules ou Jambon

grillé Frites) à réserver directement ici ⤵️

Gratuit pour les moins de 15 ans & les personnes en situation de handicap !

⏰️ Samedi 8h30 à 19h

Dimanche 8h à 18h

❓️Une question ? Nous restons disponibles par message privé

À très vite sur le bord de la piste ! .

Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Circuitpontderuansache@gmail.com

English :

French Rallycross Championship at Pont de Ruan / Saché. Over 110 drivers are expected. Saturday evening: Meal (Paëlla or Jambon grillé) on reservation then free dance with DJ. Online ticketing. Information on facebook « Circuit Christian Meunier Pont de Ruan / Saché

German :

? Rallycross de Touraine auf der Rennstrecke von Pont de

Ruan / Saché am 5. & 6. Juli 2025 !??

?? Mehr als 100 Fahrer werden erwartet! ???

?? Ermäßigte Eintrittspreise bis zum 15. Juni! Online-Ticketing :

https://bit.ly/4jjNM0E

? Essen am Samstagabend (Miesmuscheln oder Schinken?

gegrillt Pommes frites) direkt hier buchen: ?

Italiano :

? Rallycross della Touraine sul circuito di Pont de Ruan / Saché

Ruan / Saché il 5 e 6 luglio 2025!

?? Sono attesi più di 100 piloti!

?? Prezzi ridotti fino al 15 giugno! Biglietti online:

https://bit.ly/4jjNM0E

? Cena del sabato sera (Cozze o Jambon

jambon Frites) prenota direttamente qui: ??

Espanol :

? Touraine Rallycross en el circuito de Pont de Ruan / Saché

Ruan / Saché los días 5 y 6 de julio de 2025 ?

?? ¡Se esperan más de 100 pilotos !

?? Precios reducidos hasta el 15 de junio Venta de entradas en línea :

https://bit.ly/4jjNM0E

? Cena del sábado (Mejillones o

jambon Frites) reservar directamente aquí: ??

L’événement Rallycross de Touraine au circuit de Pont de Ruan / Saché les 5 & 6 Juillet 2025 Pont-de-Ruan a été mis à jour le 2025-06-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme