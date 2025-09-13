RALLYCROSS MAYENNE CHAMPIONNAT DE FRANCE Le pissot Châtillon-sur-Colmont

RALLYCROSS MAYENNE CHAMPIONNAT DE FRANCE

Le pissot Circuit Maurice Forget Châtillon-sur-Colmont Mayenne

Tarif : 20 – 20 – 40 EUR

Début : 2025-09-13 08:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-13

Épreuves du championnat de France de Rally Cross de Mayenne.

Situé à quelques kilomètres de Mayenne, le circuit Maurice Forget possède une large et longue ligne de départ où les pilotes se placent avant un premier virage difficile à passer en peloton. C’est un circuit mixte (70% de terre et 30 % de bitume)

Samedi

9h00 Essais libres

13h30 1ère et 2ème Manches Qualificatives

Dimanche

8h00 Warm-up

9h00 3ème et 4ème Manches Qualificatives

13h30 ½ Finales et Finales

Restauration et buvettes sur place

Tarif réduit disponible jusqu’au 31 août .

Le pissot Circuit Maurice Forget Châtillon-sur-Colmont 53100 Mayenne Pays de la Loire ecurie.ocean.mayenne@gmail.com

English :

Events of the French Rally Cross Championship in Mayenne.

German :

Prüfungen der französischen Rally-Cross-Meisterschaft in Mayenne.

Italiano :

Campionato francese di Rally Cross a Mayenne.

Espanol :

Campeonato de Francia de Rally Cross en Mayenne.

