RALLYCROSS MAYENNE CHAMPIONNAT DE FRANCE Le pissot Châtillon-sur-Colmont
Tarif : 20 – 20 – 40 EUR
Date et horaire :
Début : 2025-09-13 08:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
Date(s) :
2025-09-13
Épreuves du championnat de France de Rally Cross de Mayenne.
Situé à quelques kilomètres de Mayenne, le circuit Maurice Forget possède une large et longue ligne de départ où les pilotes se placent avant un premier virage difficile à passer en peloton. C’est un circuit mixte (70% de terre et 30 % de bitume)
Samedi
9h00 Essais libres
13h30 1ère et 2ème Manches Qualificatives
Dimanche
8h00 Warm-up
9h00 3ème et 4ème Manches Qualificatives
13h30 ½ Finales et Finales
Restauration et buvettes sur place
Tarif réduit disponible jusqu’au 31 août .
Le pissot Circuit Maurice Forget Châtillon-sur-Colmont 53100 Mayenne Pays de la Loire ecurie.ocean.mayenne@gmail.com
English :
Events of the French Rally Cross Championship in Mayenne.
German :
Prüfungen der französischen Rally-Cross-Meisterschaft in Mayenne.
Italiano :
Campionato francese di Rally Cross a Mayenne.
Espanol :
Campeonato de Francia de Rally Cross en Mayenne.
