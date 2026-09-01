Rallye 40 ans de Radio Déclic Villey-le-Sec

Informations pratiques

Villey-le-Sec

Rallye 40 ans de Radio Déclic

3 place de l’église Villey-le-Sec Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

« L’heure est grave. Nous avons besoin de vous. La radio est en danger.

Nous sommes en 2027. Un nouveau rpésident vient de prendre le pouvoir en France. Sa première mesure a été de privatiser l’ensemble des médias. Toutes les radios associatives sont menacées et Radio Déclic n’est pas épargnée ! »

Le Rallye des 40 ans de Radio Déclic est de retour, après son report pour cause de canicule !

Imaginé à la manière d’un escape game géant, ce rallye est l’occasion de faire une sortie en famille ou entre amis de la radio, tout en découvrant le territoire Terres de Lorraine.

L’arrivée est prévue aux alentours de 17h/17h30 (départ à 9h), dans un lieu que vous découvrirez pendant le parcours. Prenez vos gourdes, des points de ravitaillement en eau seront présents sur les étapes.

Prévoyez votre pique-nique pour le midi. Nous nous retrouverons pour manger ensemble entre 12h et 13h30.

Pour participer, inscription via le QR Code de l’affiche ou via le formulaire en ligne.Tout public

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3 place de l’église Villey-le-Sec 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 90 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

« This is a critical moment. We need your help. Radio is in danger.

It’s 2027. A new president has just taken office in France. His first move was to privatize the entire media landscape. All community radio stations are under threat, and Radio Déclic is no exception! »

The Radio Déclic 40th Anniversary Rally is back, after being postponed due to a heat wave!

Designed like a giant escape game, this rally is a chance to enjoy an outing with family or friends from the radio station, while exploring the Terres de Lorraine region.

The finish is scheduled for around 5:00–5:30 p.m. (departure at 9:00 a.m.) at a location you’ll discover along the route. Bring your water bottles—water stations will be available along the route.

Please bring a picnic lunch. We’ll meet up to eat together between 12:00 PM and 1:30 PM.

To participate, register using the QR code on the poster or via the online form.

L’événement Rallye 40 ans de Radio Déclic Villey-le-Sec a été mis à jour le 2026-09-05 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES