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AGENDA · Orignolles

Rallye à pied Stade Le Bois du Pin Orignolles

dimanche 20 septembre 2026 · Stade Le Bois du Pin · Orignolles

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Stade Le Bois du Pin
Adresse
Route de Clérac
Ville
17210 Orignolles
Département
Charente-Maritime
Tarif

Orignolles

Rallye à pied

Stade Le Bois du Pin Route de Clérac Orignolles Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Marchez, explorez, relevez des défis ! Gratuit et ouvert à tous
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Stade Le Bois du Pin Route de Clérac Orignolles 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 47 96 54  foyerculturel.orignolles@gmail.com

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English :

Walk, explore, take on challenges! Free and open to everyone

L’événement Rallye à pied Orignolles a été mis à jour le 2026-09-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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