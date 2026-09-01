Rallye à pied Stade Le Bois du Pin Orignolles
dimanche 20 septembre 2026 · Stade Le Bois du Pin · Orignolles
Informations pratiques
Orignolles
Rallye à pied
Stade Le Bois du Pin Route de Clérac Orignolles Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Marchez, explorez, relevez des défis ! Gratuit et ouvert à tous
.
Stade Le Bois du Pin Route de Clérac Orignolles 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 47 96 54 foyerculturel.orignolles@gmail.com
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English :
Walk, explore, take on challenges! Free and open to everyone
L’événement Rallye à pied Orignolles a été mis à jour le 2026-09-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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