Rallye à pied Stade Le Bois du Pin Orignolles

dimanche 20 septembre 2026 · Stade Le Bois du Pin · Orignolles

Informations pratiques

Orignolles

Rallye à pied

Stade Le Bois du Pin Route de Clérac Orignolles Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Marchez, explorez, relevez des défis ! Gratuit et ouvert à tous

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Stade Le Bois du Pin Route de Clérac Orignolles 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 47 96 54 foyerculturel.orignolles@gmail.com

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English :

Walk, explore, take on challenges! Free and open to everyone

L’événement Rallye à pied Orignolles a été mis à jour le 2026-09-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge