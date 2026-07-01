AGENDA · Auvers
Rallye à pied ou à vélo Auvers
samedi 25 juillet 2026 · Auvers
Informations pratiques
Auvers
Rallye à pied ou à vélo
Parking de l’école Auvers Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Orientation, réflexion, découverte, trouvez les bons éléments tout au long du parcours. Ravitaillement à l’arrivée. Apéro, concert à partir de 19h30 avec le groupe S, CALE. .
Parking de l’école Auvers 50500 Manche Normandie +33 6 37 99 07 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rallye à pied ou à vélo
L’événement Rallye à pied ou à vélo Auvers a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Baie du Cotentin