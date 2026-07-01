Informations pratiques

Auvers

Rallye à pied ou à vélo

Parking de l’école Auvers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Orientation, réflexion, découverte, trouvez les bons éléments tout au long du parcours. Ravitaillement à l’arrivée. Apéro, concert à partir de 19h30 avec le groupe S, CALE. .

Parking de l’école Auvers 50500 Manche Normandie +33 6 37 99 07 73

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English : Rallye à pied ou à vélo

L’événement Rallye à pied ou à vélo Auvers a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Baie du Cotentin