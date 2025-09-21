RALLYE À VÉLO Fontanès

RALLYE À VÉLO

Fontanès Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Munis d’un livret, d’un plan et d’un stylo, chemine à vélo entre Lecques et Salinelles. Aide-toi du plan pour trouver les lieux des énigmes. Chaque énigme, comporte une ou plusieurs lettres colorées à reporter à la fin du livret afin de découvrir le mot mystère / la phrase mystère.

Fontanès 34270 Hérault Occitanie +33 6 79 83 73 22

English :

Armed with a booklet, map and pen, cycle between Lecques and Salinelles. Use the map to find the locations of the riddles. Each riddle has one or more colored letters, which you can transfer to the back of the booklet to find the mystery word/phrase.

German :

Mit einem Büchlein, einem Plan und einem Stift ausgestattet, radelst du zwischen Lecques und Salinelles. Benutze den Plan, um die Orte der Rätsel zu finden. Jedes Rätsel enthält einen oder mehrere farbige Buchstaben, die du am Ende des Heftes eintragen musst, um das geheimnisvolle Wort oder den geheimnisvollen Satz zu finden.

Italiano :

Armati di libretto, mappa e penna, andate in bicicletta tra Lecques e Salinelles. Usate la mappa per trovare i luoghi degli indovinelli. Ogni indovinello ha una o più lettere colorate, che potete trasferire sul retro del libretto per trovare la parola o la frase misteriosa.

Espanol :

Armado con un cuadernillo, un mapa y un bolígrafo, pedalee entre Lecques y Salinelles. Utiliza el mapa para localizar las adivinanzas. Cada adivinanza tiene una o varias letras de colores, que puedes transferir al reverso del cuadernillo para encontrar la palabra o frase misteriosa.

