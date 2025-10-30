Rallye arbres pour les plus jeunes Maison Paris Nature Paris

Rallye arbres pour les plus jeunes Maison Paris Nature Paris jeudi 30 octobre 2025.

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

En observant des feuilles, écorces, fruits…Découvrez quelques espèces d’arbres du Parc Floral à l’occasion d’un rallye.

À destination des 8-14 ans, enfants accompagnés d’un adulte (inscription obligatoire).

Le jeudi 30 octobre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

maisonparisnature@paris.fr