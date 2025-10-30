Rallye arbres pour les plus jeunes Maison Paris Nature Paris

Rallye arbres pour les plus jeunes Maison Paris Nature Paris

Rallye arbres pour les plus jeunes Maison Paris Nature Paris jeudi 30 octobre 2025.

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Inscription

Liste d’attente

Désinscription

[Sortie]

En observant des feuilles, écorces, fruits…Découvrez quelques espèces d’arbres du Parc Floral à l’occasion d’un rallye.
À destination des 8-14 ans, enfants accompagnés d’un adulte (inscription obligatoire).
Le jeudi 30 octobre 2025
de 14h00 à 16h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-30T15:00:00+01:00
fin : 2025-10-30T17:00:00+01:00
Date(s) : 2025-10-30T14:00:00+02:00_2025-10-30T16:00:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide  75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv