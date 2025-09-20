Rallye architecture Archives départementales Mont-de-Marsan

Rallye architecture Archives départementales Mont-de-Marsan samedi 20 septembre 2025.

Rallye architecture 20 et 21 septembre Archives départementales Landes

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Jeu de piste : à la découverte de la place de la Caserne Bosquet

À l’aide de votre carnet de route, partez à la découverte de la célèbre Place de la Caserne Bosquet, ancienne caserne militaire située en plein cœur de la ville !

Répondez aux énigmes, admirez la réhabilitation du site où se côtoient bâtiments contemporains signés par des architectes et vestiges du passé militaire. Services publics et établissements culturels y ont aujourd’hui trouvé leur place.

Une déambulation originale et familiale, où l’architecture devient le fil conducteur d’un jeu à ciel ouvert !

Archives départementales 25 place du 6e RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan, France Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558857520 http://www.archives.landes.org

© F. Carini / AD40