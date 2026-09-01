Rallye automobile du Pays de Fayence Route de Fréjus Fayence
samedi 19 septembre 2026 · Route de Fréjus · Fayence
Informations pratiques
Fayence
Rallye automobile du Pays de Fayence
Route de Fréjus Parc fermé : Collège Marie MAURON Fayence Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Rendez-vous incontournable du calendrier des rallyes de notre région ce rallye compte pour la Coupe de France des Rallyes – Pilotes amateurs et professionnels de haut-niveau courent sur les routes de l’arrière-pays durant tout le week-end
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Route de Fréjus Parc fermé : Collège Marie MAURON Fayence 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 76 01 02
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English :
A must-attend event on our region’s rally calendar, this rally counts toward the French Rally Cup—amateur and top-level professional drivers compete on the backcountry roads throughout the weekend
L’événement Rallye automobile du Pays de Fayence Fayence a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence
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