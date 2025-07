Rallye-Aventure Nature, Patrimoine Montdidier

Rallye-Aventure Nature, Patrimoine Montdidier dimanche 31 août 2025.

Rallye-Aventure Nature, Patrimoine

Montdidier Moselle

Dimanche 2025-08-31 10:00:00

2025-08-31

« Jeu en famille ou entre amis. En covoiturage, sans hâte, découvrez la région du Saulnois de façon ludique. Chaque équipage aura un carnet de route à compléter. (Jeux d’observation, d’habileté, d’inventivité…)

Repas partagé à midi (Possibilité aux non-participants de se restaurer (inscription obligatoire)

Poursuite du rallye après le repas jusqu’à 16 heures. Tombola à 17 h. Pizzas flamm’s en soirée… »

Date limite des inscriptions 25/08/2025Tout public

Montdidier 57670 Moselle Grand Est +33 7 70 45 52 89

English :

« Play with family or friends. Carpool and discover the Saulnois region in a fun way. Each crew will have a logbook to complete (games of observation, skill, inventiveness…)

Lunch (possibility for non-participants to eat (registration required)

Rally continues after lunch until 4 p.m. Tombola at 5 p.m. Flamm’s pizzas in the evening… »

Registration deadline: 25/08/2025

German :

« Spiel mit der Familie oder mit Freunden. In Fahrgemeinschaften, ohne Eile, entdecken Sie die Region Saulnois auf spielerische Weise. Jede Mannschaft hat ein Fahrtenbuch, das sie ausfüllen muss (Spiele, bei denen es auf Beobachtung, Geschicklichkeit und Einfallsreichtum ankommt…)

Gemeinsames Mittagessen (Möglichkeit für Nicht-Teilnehmer, sich zu verpflegen (Anmeldung erforderlich))

Fortsetzung der Rallye nach dem Essen bis 16 Uhr. Tombola um 17 Uhr. Flamm’s Pizzas am Abend… »

Anmeldeschluss: 25/08/2025

Italiano :

« Giocate con la famiglia o con gli amici. Scoprite la regione di Saulnois in modo divertente. Ogni squadra avrà un diario di bordo da compilare (giochi di osservazione, abilità e inventiva)

Pranzo (possibilità di mangiare per i non partecipanti (registrazione obbligatoria))

Il raduno continua dopo il pranzo fino alle 16.00. Tombola alle 17.00. La sera pizze di Flamm’s… »

Termine di iscrizione: 25/08/2025

Espanol :

« Juegue en familia o con amigos. Comparta coche y descubra la región de Saulnois de forma divertida. Cada equipo tendrá un cuaderno de bitácora que rellenar (juegos de observación, habilidad e inventiva)

Almuerzo (posibilidad de comer para los no participantes (inscripción obligatoria))

El rally continúa después del almuerzo hasta las 16.00 horas Tómbola a las 17 h Pizzas Flamm’s por la noche… »

Fecha límite de inscripción: 25/08/2025

L’événement Rallye-Aventure Nature, Patrimoine Montdidier a été mis à jour le 2025-07-23 par OT DU PAYS SAULNOIS