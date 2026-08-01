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AGENDA · Montdidier

Rallye-Aventure Nature, Patrimoine Montdidier

dimanche 30 août 2026 · Montdidier

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
57670 Montdidier
Département
Moselle
Tarif
10 Tarif enfant

Montdidier

Rallye-Aventure Nature, Patrimoine

Montdidier Moselle

Tarif : – – EUR
10
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30 16:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Rallye-découverte
Biodiversité du Saulnois .
Equipes de covoiturage avec véhicules personnels

De 10 h à 16 h

Restauration à midi jambon, crudités, fromage, café.

Avant le 25 août pour la réservation.Tout public
10  .

Montdidier 57670 Moselle Grand Est +33 7 70 45 52 89 

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English :

Discovery Rally
Biodiversity of the Saulnois.
Carpool teams using personal vehicles

From 10 a.m. to 4 p.m.

Lunch: ham, raw vegetables, cheese, coffee.

Reservations must be made before August 25.

L’événement Rallye-Aventure Nature, Patrimoine Montdidier a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS