Rallye-Aventure Nature, Patrimoine Montdidier
dimanche 30 août 2026 · Montdidier
Informations pratiques
Montdidier
Rallye-Aventure Nature, Patrimoine
Montdidier Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30 16:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Rallye-découverte
Biodiversité du Saulnois .
Equipes de covoiturage avec véhicules personnels
De 10 h à 16 h
Restauration à midi jambon, crudités, fromage, café.
Avant le 25 août pour la réservation.Tout public
10 .
Montdidier 57670 Moselle Grand Est +33 7 70 45 52 89
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English :
Discovery Rally
Biodiversity of the Saulnois.
Carpool teams using personal vehicles
From 10 a.m. to 4 p.m.
Lunch: ham, raw vegetables, cheese, coffee.
Reservations must be made before August 25.
L’événement Rallye-Aventure Nature, Patrimoine Montdidier a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS