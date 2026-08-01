Informations pratiques

Montdidier

Rallye-Aventure Nature, Patrimoine

Montdidier Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30 16:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Rallye-découverte

Biodiversité du Saulnois .

Equipes de covoiturage avec véhicules personnels

De 10 h à 16 h

Restauration à midi jambon, crudités, fromage, café.

Avant le 25 août pour la réservation.Tout public

10 .

Montdidier 57670 Moselle Grand Est +33 7 70 45 52 89

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English :

Discovery Rally

Biodiversity of the Saulnois.

Carpool teams using personal vehicles

From 10 a.m. to 4 p.m.

Lunch: ham, raw vegetables, cheese, coffee.

Reservations must be made before August 25.

L’événement Rallye-Aventure Nature, Patrimoine Montdidier a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS