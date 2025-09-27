Rallye BD 6è Edition Médiathèque de l’Orangerie Vichy

Rallye BD 6è Edition Médiathèque de l’Orangerie Vichy samedi 27 septembre 2025.

Rallye BD 6è Edition

Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy Allier

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 20:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Chaque année, les médiathèques du réseau Vichy Bellerive Cusset vous propose leur rallye BD. 20 BD à lire et autant de questionnaires à remplir !

Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 43 50 mediatheque-orangerie@vichy-communaute.fr

English :

Every year, the media libraries in the Vichy Bellerive Cusset network organize a comic book rally. 20 comics to read and as many questionnaires to fill in!

German :

Jedes Jahr bieten die Mediatheken des Netzwerks Vichy Bellerive Cusset ihre Comic-Rallye an. 20 Comics zum Lesen und ebenso viele Fragebögen zum Ausfüllen!

Italiano :

Ogni anno, le mediateche della rete Bellerive Cusset di Vichy organizzano un raduno di fumetti. 20 fumetti da leggere e altrettanti questionari da compilare!

Espanol :

Cada año, las mediatecas de la red Vichy Bellerive Cusset organizan un rally de cómics. ¡20 cómics para leer y otros tantos cuestionarios para rellenar!

