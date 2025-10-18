Rallye BD Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Rallye BD Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos samedi 18 octobre 2025.

Rallye BD

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

En septembre et octobre, autorisez-vous quelques excès en participant au rallye BD de la médiathèque. Objectif lire le plus possible de BD, mangas ou comics et les partager avec d’autres lecteurs en deux séances. La première sera dédiée à la présentation du rallye et de quelques BD pour vous inspirer autour d’un goûter. La deuxième sera l’occasion de partager vos plus gros coup de cœur, de découvrir toujours plus de BD avec le libraire du Banc Dessiné (Bayonne) et de clôturer le rallye. BONUS le plus grand lecteur sera récompensé !

Retrouvez toutes les informations dans le livret du rallye, disponible dans les rayons BD, à l’accueil ou sur le site de la médiathèque.

– 1er RDV le samedi 27 septembre à 16h30

– 2ème RDV le samedi 18 octobre à 16h30, suivi du concert illustré Tanka Silencio à 18h

Tout public Entrée libre. .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 49 37

English : Rallye BD

German : Rallye BD

Italiano :

Espanol : Rallye BD

L’événement Rallye BD Tarnos a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Seignanx