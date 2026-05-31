Rallye Bio de Meuse, Deuxnouds-devant-Beauzée, Beausite

Rallye Bio de Meuse Dimanche 28 juin, 09h00 Deuxnouds-devant-Beauzée Meuse

Sur Inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Cette année, le Rallye Bio se déroule à Deunouds-devant-Beauzée sur la ferme de Romain Hacquin. La ferme de la vallée et la ferme Latifundia Aromatica situées à proximité sont aussi associées.

Vous découvrirez à la fois un élevage de bovin, une ferme céréalière et une ferme produisant des plantes aromatiques et médicinales toutes les 3 en agriculture biologique.

Au programme :

Circuits pédestres à travers les paysages agricoles

Ateliers découvertes

Repas & buvette bio

Marché de producteurs

Deuxnouds-devant-Beauzée 55250 Deuxnouds-devant-Beauzée Beausite 55250 Deuxnouds-devant-Beauzée Meuse Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/bio-de-meuse-gab55/evenements/rallye-bio-2026 »}]

Venez découvrir la 23ème édition du Rallye Bio de Meuse ! Rallye Bio Meuse

Bio en Grand Est