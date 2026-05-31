Rallye Bio de Meuse, Deuxnouds-devant-Beauzée, Beausite
Rallye Bio de Meuse, Deuxnouds-devant-Beauzée, Beausite dimanche 28 juin 2026.
Rallye Bio de Meuse Dimanche 28 juin, 09h00 Deuxnouds-devant-Beauzée Meuse
Sur Inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00
Cette année, le Rallye Bio se déroule à Deunouds-devant-Beauzée sur la ferme de Romain Hacquin. La ferme de la vallée et la ferme Latifundia Aromatica situées à proximité sont aussi associées.
Vous découvrirez à la fois un élevage de bovin, une ferme céréalière et une ferme produisant des plantes aromatiques et médicinales toutes les 3 en agriculture biologique.
Au programme :
- Circuits pédestres à travers les paysages agricoles
- Ateliers découvertes
- Repas & buvette bio
- Marché de producteurs
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Venez découvrir la 23ème édition du Rallye Bio de Meuse ! Rallye Bio Meuse
Bio en Grand Est