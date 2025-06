Rallye bio de Meuse Saulx-lès-Champlon 22 juin 2025 09:00

Meuse

Rallye bio de Meuse Saulx-lès-Champlon Meuse

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-22 09:00:00

fin : 2025-06-22 10:30:00

Date(s) :

2025-06-22

Julien MARCHAND vous accueille sur sa ferme céréalière bio à Champlon pour participer à un rallye pédestre et pédagogique.

Les marcheurs sont attendus entre 9h et 10h30 et pourront parcourir une ou plusieurs des 5 boucles balisées de 1.5 à 6 km pour un total de 14 km et découvrir la ferme et l’Agriculture Biologique au travers de divers ateliers d’échanges accessibles à tous.

– Découverte du sol Quentin SENGERS, agronome interprétera un profil de sol et se penchera sur les techniques de travail de sol adaptées.

– Découverte des insectes Arvalis présentera le travail en cours depuis deux ans sur le suivi des insectes sur des exploitations.

– La biodiversité le CPIE de Meuse abordera la biodiversité sur l’exploitation.

– Les haies Mickael COUCHOT de Bio en Grand Est vous parlera des haies.

– Le passage en bio David HYPOLITE agriculteur bio en Meurthe-et-Moselle, qui a suivi l’exploitation depuis son passage en bio apportera sa vision.

– Les légumineuses Laura BRENANS, diététicienne, se concentrera sur les légumineuses.

– Ferme HAIE HENRY Julien et François parleront de leur ferme et de leurs expériences.

– L’écomusée d’Hannonville animera un atelier spécial à découvrir…

À midi, un repas constitué de produits bio et locaux sera servi et suivi d’animations diverses (magasin éphémère, jeux en bois…).

La journée se clôturera vers 16h30 après un petit moment d’échange convivial.

Inscription obligatoire.Tout public

20 .

Saulx-lès-Champlon 55160 Meuse Grand Est +33 6 08 95 01 54

English :

Julien MARCHAND welcomes you to his organic cereal farm in Champlon to take part in a pedestrian and educational rally.

Walkers are expected between 9 and 10.30 am, and will be able to cover one or more of the 5 marked loops, from 1.5 to 6 km, for a total of 14 km, and discover the farm and Organic Farming through various workshops open to all.

– Discovering the soil: Quentin SENGERS, agronomist, will interpret a soil profile and look at suitable tillage techniques.

– Discovering insects: Arvalis will present the work it has been doing for the past two years on insect monitoring on farms.

– Biodiversity: the CPIE de Meuse will talk about biodiversity on the farm.

– Hedgerows: Mickael COUCHOT from Bio en Grand Est will talk about hedgerows.

– The transition to organic farming: David HYPOLITE, an organic farmer from Meurthe-et-Moselle, who has followed the farm since its transition to organic farming, will share his views.

– Legumes: Laura BRENANS, dietician, will focus on legumes.

– Ferme HAIE HENRY: Julien and François will talk about their farm and their experiences.

– The Hannonville Ecomuseum will host a special workshop for you to discover?

At midday, a meal featuring organic and local produce will be served, followed by a variety of activities (ephemeral store, wooden games…).

The day will close at around 4:30 p.m. with a convivial chat.

Registration required.

German :

Julien MARCHAND empfängt Sie auf seiner Bio-Getreidefarm in Champlon, um an einer Wander- und Lernrallye teilzunehmen.

Die Wanderer werden zwischen 9.00 und 10.30 Uhr erwartet und können eine oder mehrere der 5 markierten Schleifen von 1,5 bis 6 km Länge (insgesamt 14 km) zurücklegen und in verschiedenen, für alle zugänglichen Austausch-Workshops mehr über den Bauernhof und die biologische Landwirtschaft erfahren.

– Entdeckung des Bodens: Quentin SENGERS, Agrarwissenschaftler, interpretiert ein Bodenprofil und befasst sich mit geeigneten Bodenbearbeitungstechniken.

– Entdeckung der Insekten Arvalis wird die seit zwei Jahren laufende Arbeit zur Verfolgung von Insekten auf landwirtschaftlichen Betrieben vorstellen.

– Biodiversität: Das CPIE de Meuse wird die Biodiversität auf dem Betrieb thematisieren.

– Hecken: Mickael COUCHOT von Bio en Grand Est wird über Hecken sprechen.

– Der Übergang zum Biolandbau: David HYPOLITE: Biolandwirt in Meurthe-et-Moselle, der den Betrieb seit seinem Übergang zum Biolandbau begleitet hat, wird seine Sichtweise einbringen.

– Hülsenfrüchte: Laura BRENANS, Ernährungsberaterin, wird sich auf Hülsenfrüchte konzentrieren.

– Bauernhof HAIE HENRY: Julien und François werden über ihren Hof und ihre Erfahrungen berichten.

– Das Ecomusée d’Hannonville wird einen speziellen Workshop anbieten, den es zu entdecken gilt

Mittags wird eine Mahlzeit aus biologischen und lokalen Produkten serviert, gefolgt von verschiedenen Animationen (vorübergehender Laden, Holzspiele…).

Der Tag endet gegen 16:30 Uhr mit einem gemütlichen Beisammensein.

Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Julien MARCHAND vi dà il benvenuto nella sua azienda cerealicola biologica di Champlon per partecipare a un’escursione a piedi e didattica.

Gli escursionisti sono attesi tra le 9.00 e le 10.30 e potranno percorrere uno o più dei 5 anelli segnalati da 1,5 a 6 km, per un totale di 14 km, e scoprire la fattoria e l’agricoltura biologica attraverso vari laboratori aperti a tutti.

– Alla scoperta del suolo: Quentin SENGERS, agronomo, interpreterà un profilo del suolo e studierà le tecniche di lavorazione del suolo più adatte.

– Alla scoperta degli insetti: Arvalis presenterà il lavoro svolto da due anni sul monitoraggio degli insetti nelle aziende agricole.

– Biodiversità: il CPIE de Meuse parlerà della biodiversità nelle aziende agricole.

– Siepi: Mickael COUCHOT di Bio en Grand Est parlerà delle siepi.

– Il passaggio all’agricoltura biologica: David HYPOLITE, agricoltore biologico della Meurthe-et-Moselle, che ha monitorato l’azienda da quando è diventata biologica, esprimerà il suo punto di vista.

– Legumi: Laura BRENANS, dietista, si concentrerà sui legumi.

– Fattoria HAIE HENRY: Julien e François parleranno della loro fattoria e delle loro esperienze.

– L’Ecomuseo di Hannonville organizzerà un laboratorio speciale per farvi scoprire..

A mezzogiorno sarà servito un pasto a base di prodotti biologici e locali, seguito da varie attività (negozio temporaneo, giochi in legno, ecc.).

La giornata si concluderà intorno alle 16.30, dopo un’amichevole chiacchierata.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Julien MARCHAND le da la bienvenida a su granja de cereales ecológicos de Champlon para participar en un rally pedagógico y senderista.

Se espera a los senderistas entre las 9.00 y las 10.30 horas, que podrán recorrer uno o varios de los 5 bucles señalizados de 1,5 a 6 km, para un total de 14 km, y descubrir la granja y la Agricultura Ecológica a través de diversos talleres abiertos a todos.

– Descubrir el suelo: Quentin SENGERS, ingeniero agrónomo, interpretará el perfil del suelo y estudiará las técnicas adecuadas para trabajarlo.

– Descubrir los insectos: Arvalis presentará los trabajos que lleva a cabo desde hace dos años sobre el seguimiento de los insectos en las explotaciones agrícolas.

– Biodiversidad: el CPIE de Meuse hablará de la biodiversidad en las explotaciones.

– Setos: Mickael COUCHOT, de Bio en Grand Est, hablará de los setos.

– La transición a la agricultura ecológica: David HYPOLITE, agricultor ecológico de Meurthe-et-Moselle, que se encarga del seguimiento de la explotación desde su paso a la agricultura ecológica, expondrá su punto de vista.

– Legumbres: Laura BRENANS, dietista, se centrará en las legumbres.

– Granja HAIE HENRY: Julien y François hablarán de su granja y de sus experiencias.

– El Ecomuseo de Hannonville organizará un taller especial para que descubra..

A mediodía, se servirá una comida a base de productos ecológicos y locales, seguida de diversas actividades (tienda temporal, juegos de madera, etc.).

La jornada concluirá hacia las 16.30 horas, tras una agradable charla.

Inscripción obligatoria.

L’événement Rallye bio de Meuse Saulx-lès-Champlon a été mis à jour le 2025-06-17 par MEUSE ATTRACTIVITE