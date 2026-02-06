Rallye cartographique le Printemps des Marcassins

Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Cette balade n’est pas une course de vitesse mais une randonnée à parcours secret sur route ouverte. Dans tous les cas le code de la route s’applique. La balade Cartographique des Marcassins est divisé en deux catégories (Loisirs et Experts). Balade au Road Book et cartes tracées, pour les Experts il y a des fléchés allemands,commodes, binaires, cartes à tracer,Molleau l’escargot…

Ouvert à toutes les voitures Anciennes, prestiges, loisirs, tourisme….

Parcours en trois étapes d’environ 40 km chacune.

Repas du midi et soir avec remise des prix.

Sur inscription. .

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 59 44 13 teamlaurentus@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rallye cartographique le Printemps des Marcassins

L’événement Rallye cartographique le Printemps des Marcassins Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Médoc-Vignoble