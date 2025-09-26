Rallye Coeur de France en Vendômois Vendôme

Rallye Coeur de France en Vendômois

Vendôme Loir-et-Cher

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-28

2025-09-26

Ne manquez pas le Rallye Coeur de France, une étape excitante du Championnat de France des Rallyes, à vivre en direct pour une expérience inoubliable !

Rallye Coeur de France en Vendômois. Rejoignez-nous pour le Rallye Coeur de France, une étape incontournable du Championnat de France des Rallyes. C’est l’occasion de vivre la passion de la course automobile au cœur de notre région, dans une ambiance conviviale et pleine d’adrénaline. Venez encourager les pilotes et découvrir des spéciales impressionnantes. Ne manquez pas cet événement, un rendez-vous unique pour tous les amateurs de rallye .

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 27 75 86 rallyecoeurdefrance@yahoo.fr

English :

round 7 of the French championship!

German :

7. Runde der französischen Meisterschaft!

Italiano :

settimo round del campionato francese!

Espanol :

¡Séptima jornada del campeonato de Francia!

