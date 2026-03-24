Rallye conservation au Parc de Branféré

Parc animalier et botanique de Branféré Le Guerno Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Événement à places limitées !

Et si votre prochaine sortie en famille se transformait en action pour la conservation ?

Le vendredi 24 avril, le Parc de Branféré vous propose une expérience unique le Rallye Conservation. Un événement pour se reconnecter au vivant et agir concrètement pour la biodiversité.

Votre mission

Muni de votre carnet de route et de votre crayon, lancez-vous dans un grand jeu de piste à travers nos 45 hectares. Indices à débusquer, défis sur nos 60 espèces menacées … Saurez-vous relever le challenge ?

Le programme de votre journée

✅ 09h 10h Accueil à la billetterie boutique avant l’ouverture du parc au public

✅ Jusqu’à 12h Exploration sur notre jeu de piste en quête d’indices sur les animaux du parc.

✅ Après-midi Profitez librement du Parc spectacles d’oiseaux, Trampo’Nature et animations jusqu’à la fermeture !

Ici, s’amuser rime avec protéger l’intégralité de vos frais d’inscription (10€) est reversée aux programmes de conservation que nous soutenons.

Avec une jauge limitée à 100 participants, cet événement se remplit très rapidement chaque année. Ne manquez pas cette occasion de vivre Branféré autrement. Ne tardez pas à vous inscrire avec vos amis ou votre famille !

Informations et inscriptions sur branfere.com .

Parc animalier et botanique de Branféré Le Guerno 56190 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 94 66

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English :

L’événement Rallye conservation au Parc de Branféré Le Guerno a été mis à jour le 2026-03-19 par ADT 56