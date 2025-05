Rallye coupe Jean Loreau – Pornic, 8 juin 2025 07:00, Pornic.

Loire-Atlantique

Rallye coupe Jean Loreau Vieux Port Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-06-08

fin : 2025-06-08

2025-06-08

Rallye annuel dédié au souvenir de notre ami Jean Loreau

au YCRO.



Le rallye YCRO. Jean Loreau a pour but de regrouper sur un week-end des plaisanciers afin de se retrouver dans un esprit de convivialité pour naviguer à la voile dans la baie de Bourgneuf.

Vieux Port

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire jp.crepelliere@gmail.com

English :

Annual rally dedicated to the memory of our friend Jean Loreau

at YCRO.

German :

Jährliche Rallye, die dem Gedenken an unseren Freund Jean Loreau gewidmet ist

im YCRO.

Italiano :

Raduno annuale dedicato alla memoria del nostro amico Jean Loreau

presso l’YCRO.

Espanol :

Concentración anual dedicada a la memoria de nuestro amigo Jean Loreau

en el YCRO.

L’événement Rallye coupe Jean Loreau Pornic a été mis à jour le 2025-05-14 par I_OT Pornic