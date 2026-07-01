Rallye culturel : à la découverte de Grisolles, Musée Calbet, Grisolles

Informations pratiques

Rallye culturel : à la découverte de Grisolles Samedi 19 septembre, 10h00 Musée Calbet Tarn-et-Garonne

Gratuit. Places limitées, sur inscription (avant le 1/09)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le musée et l’association des Amis du musée vous proposent un rallye culturel pour découvrir Grisolles autrement.

Au fil des indices et des énigmes, plongez dans les anecdotes et les histoires qui ont façonné le village. De nombreux lots seront à gagner.

Vous pourrez également profiter, en famille, d’une journée ludique et conviviale autour de la Fête des vendanges, avec plusieurs stands de jeux et d’activités entre la halle et le musée.

Départs entre 10h et 12h devant le musée.

Musée Calbet 15 Rue Jean de Comère, 82170 Grisolles, France Grisolles 82170 Tarn-et-Garonne Occitanie +33563028306 https://musees-occitanie.fr/musee/musee-calbet [{« type »: « email », « value »: « museecalbet@ville-grisolles82.fr »}] Façade en pans de bois et briques, percée de deux fenêtres sculptées. Cette maison est la seule de son époque restant à Grisolles. Parc de stationnement (à moins de 100m pour voitures et autocars). Gare desservie (à 1km). Voies navigables (Canal latéral à la Garonne, port de plaisance à 1km).

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, le musée et l’association des Amis du musée vous proposent un rallye culturel pour découvrir Grisolles autrement. Au fil d’indices et d’énigmes, …

©museecalbet