Rallye de Balagne L’Île-Rousse

Rallye de Balagne L’Île-Rousse vendredi 12 décembre 2025.

Haute-Corse

Rallye de Balagne Parc fermé Parking Place Paoli L’Île-Rousse Haute-Corse

Début : Vendredi 2025-12-12

fin : 2025-12-14

2025-12-12

L’Association Sportive Automobile Corsica organise le Rallye de Balagne, course automobile enregistrée à la FFSA. Le Rallye compte pour la Coupe de France des Rallyes 2026 coef 4, le championnat de la ligue corse et le challenge de l’ASA.

Parc fermé Parking Place Paoli

L’Île-Rousse 20220 Haute-Corse Corse +33 4 95 21 28 39 asacorsica@orange.fr

English :

The Association Sportive Automobile Corsica organizes the Rallye de Balagne, an automobile race registered with the FFSA. The rally counts towards the Coupe de France des Rallyes 2026 coef 4, the Corsican league championship and the ASA challenge.

German :

Die Association Sportive Automobile Corsica organisiert die Rallye de Balagne, ein bei der FFSA registriertes Autorennen. Die Rallye zählt für den Coupe de France des Rallyes 2026 coef 4, die Meisterschaft der korsischen Liga und den Challenge de l’ASA.

Italiano :

L’Association Sportive Automobile Corsica organizza il Rallye de Balagne, una gara automobilistica registrata dalla FFSA. Il Rally è valido per la Coppa di Francia Rally 2026 coef 4, per il campionato corso e per la sfida ASA.

Espanol :

La Association Sportive Automobile Corsica organiza el Rallye de Balagne, una carrera automovilística inscrita en la FFSA. El Rally es puntuable para la Copa de Francia de Rallyes 2026 coef 4, el campeonato de liga de Córcega y el desafío ASA.

