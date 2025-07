Rallye de Chartreuse 31ème édition Saint-Laurent-du-Pont

Rallye de Chartreuse 31ème édition Saint-Laurent-du-Pont samedi 30 août 2025.

Rallye de Chartreuse 31ème édition

Saint-Laurent-du-Pont Isère

Début : Samedi 2025-08-30

fin : 2025-08-31

2025-08-30

Un parcours de 40km, 4 spéciales et plus de 150 équipages. Cette année, rallye MODERNE et 1er édition du rallye VHC (voitures historiques de compétition) pour un plateau toujours plus riche afin de faire plaisir aux nombreux spectateurs !!

Saint-Laurent-du-Pont 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 24 71 75

English :

A 40km route, 4 special stages and over 150 crews. This year, MODERN rally and 1st edition of the VHC rally (historic competition cars) for an ever-richer line-up to please the many spectators!

German :

Eine Strecke von 40 km, 4 Wertungsprüfungen und mehr als 150 Teams. Dieses Jahr gibt es eine MODERNE Rallye und die erste Ausgabe der VHC-Rallye (historische Wettbewerbsfahrzeuge), um den zahlreichen Zuschauern noch mehr Spaß zu bereiten!

Italiano :

Un percorso di 40 km, 4 prove speciali e oltre 150 equipaggi. Quest’anno ci sarà un rally MODERNO e la 1ª edizione del rally VHC (auto storiche da competizione) per uno schieramento sempre più ricco che accontenterà i numerosi spettatori!

Espanol :

Un recorrido de 40 km, 4 especiales y más de 150 tripulaciones. Este año, habrá un rally MODERNO y la 1ª edición del rally VHC (coches históricos de competición) para un cartel cada vez más rico que complacerá a los numerosos espectadores

