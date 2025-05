Rallye de la beauté – en centre-ville Lourdes, 17 mai 2025 10:00, Lourdes.

Hautes-Pyrénées

Rallye de la beauté en centre-ville LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17 18:00:00

2025-05-17

Le service commerce de la Ville de Lourdes vous propose un tout nouveau jeu concours le samedi 17 mai 2025 après le choco-rallye découvrez le rallye de la beauté !

De 10h à 18h dans les commerces du centre-ville de Lourdes.

Animation portée par le service Commerce de la Ville de Lourdes.

Informations à venir prochainement.

en centre-ville LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

On Saturday, May 17, 2025, Lourdes town council’s commerce department is offering a brand new competition: after the choco-rally, discover the beauty rally!

From 10 a.m. to 6 p.m. in Lourdes town-center shops.

Organized by the City of Lourdes Trade Department.

Information coming soon.

German :

Die Handelsabteilung der Stadt Lourdes bietet Ihnen am Samstag, den 17. Mai 2025 ein ganz neues Gewinnspiel an: Nach der Schoko-Rallye entdecken Sie die Schönheits-Rallye!

Von 10 bis 18 Uhr in den Geschäften im Stadtzentrum von Lourdes.

Die Animation wird von der Abteilung Handel der Stadt Lourdes getragen.

Informationen folgen in Kürze.

Italiano :

Sabato 17 maggio 2025, l’assessorato al commercio del comune di Lourdes organizza un concorso inedito: dopo il rally del cioccolato, scoprite il rally della bellezza!

Dalle 10 alle 18 nei negozi del centro di Lourdes.

Organizzato dall’Assessorato al Commercio della Città di Lourdes.

Informazioni in arrivo.

Espanol :

El sábado 17 de mayo de 2025, el departamento de comercio del ayuntamiento de Lourdes organiza un nuevo concurso: después del rally del chocolate, ¡descubre el rally de la belleza!

De 10:00 a 18:00 en los comercios del centro de Lourdes.

Organizado por el Departamento de Comercio de la Ciudad de Lourdes.

Información próximamente.

