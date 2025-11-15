Rallye de la Dénutrition Maison Sport Santé Alès

Rallye de la Dénutrition Samedi 15 novembre, 10h00 Maison Sport Santé Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-15T10:00:00+01:00 – 2025-11-15T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-15T10:00:00+01:00 – 2025-11-15T12:00:00+01:00

Créez une équipe de 3 à 6 personnes. Donnez-lui un nom. Inscrivez votre équipe à l’adresse : abcdiet30@gmail.com

Participez aux épreuves sportives avec les professeurs d’Activité Physique Adaptée de la Maison Intercommunale Sport Santé

Testez vos connaissances sur la dénutrition avec les diététiciens de l’association ABCDiet

Partagez un verre de l’amitié qui sera proposé à l’issue des épreuves

Maison Sport Santé 40 avenue Vincent d'Indy, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie abcdiet30@gmail.com

Réservé aux professionnels de santé