Rallye de la Saint-Valentin (3e édition) LOURDES Lourdes

Rallye de la Saint-Valentin (3e édition)

LOURDES Centre-ville de Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Rallye de la Saint Valentin

Samedi 7 février de 10h à 17h au centre-ville

Bons d’achats à gagner chez les commerçants participants

Organisé par le service commerce de la ville de Lourdes

Renseignements au 05 62 42 02 06

.

+33 5 62 42 02 06

English :

Valentine’s Day Rally

Saturday, February 7, 10am to 5pm downtown

Vouchers to be won at participating retailers

Organized by the City of Lourdes Trade Department

Information on 05 62 42 02 06

