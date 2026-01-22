Rallye de la Saint-Valentin (3e édition) LOURDES Lourdes
Rallye de la Saint Valentin
Samedi 7 février de 10h à 17h au centre-ville
Bons d’achats à gagner chez les commerçants participants
Organisé par le service commerce de la ville de Lourdes
Renseignements au 05 62 42 02 06
English :
Valentine’s Day Rally
Saturday, February 7, 10am to 5pm downtown
Vouchers to be won at participating retailers
Organized by the City of Lourdes Trade Department
Information on 05 62 42 02 06
