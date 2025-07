Rallye de l’Anniversaire Rue du casino Rue de Banville Vichy

Rallye de l’Anniversaire Rue du casino Rue de Banville Vichy samedi 19 juillet 2025.

Rallye de l’Anniversaire

Rue du casino Rue de Banville Fer à Cheval Square de la Source de l’Hôpital Vichy Allier

Début : Dimanche 2025-07-19 16:00:00

fin : 2025-07-20 20:00:00

2025-07-19 2025-07-20

Exposition statique de voitures de collection, en accompagnement des animations et célébrations de l’anniversaire du classement de Vichy au patrimoine mondial de l’UNESCO

Rue du casino Rue de Banville Fer à Cheval Square de la Source de l’Hôpital Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 97 93 59 vichyelegance@gmail.com

English :

Static exhibition of classic cars, to accompany events and celebrations to mark the anniversary of Vichy’s designation as a UNESCO World Heritage Site

German :

Statische Ausstellung von Oldtimern, begleitend zu den Animationen und Feierlichkeiten zum Jahrestag der Aufnahme Vichys in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes

Italiano :

Mostra statica di auto d’epoca, per accompagnare gli eventi e le celebrazioni dell’anniversario della designazione di Vichy a Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO

Espanol :

Exposición estática de coches clásicos, para acompañar los actos y celebraciones del aniversario de la designación de Vichy como Patrimonio Mundial de la UNESCO

