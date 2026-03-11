Rallye de l’Etrier de Lunel Saint-Félix-de-Lunel
L’association l’étrier de Lunel accueille les marcheurs, les VTT, et les cavaliers pour une randonnée conviviale le dimanche 7 juin à la salle des fêtes de Lunel.
La randonnée de l’étrier de Lunel aura lieu le dimanche 7 juin à la salle des fêtes de Lunel à partir de 8h30.
Les marcheurs, les traileurs, les VTT et les cavaliers pourront choisir les parcours en fonction du nombre de km qu’ils veulent faire. 2 parcours marcheurs et 2 parcours VTT, Equins et Trails seront balisés et une pause casse-croûte est prévue sur le chemin.
Un repas vous sera proposé à partir de 13h00. Les tarifs sont de 22€ pour le parcours avec repas, 20€ pour le repas seul, 5€ pour le parcours seul et enfin un tarif de 15 € pour les enfants.
Venez nombreux partager ce beau moment de convivialité avec nous!
Contact et réservation Stéphanie stef.jagd@hotmail.fr 0683945930. .
Lunel Saint-Félix-de-Lunel 12320 Aveyron Occitanie
English :
The association l’étrier de Lunel welcomes walkers, mountain bikers and horse riders for a friendly ride on Sunday June 7 at the Lunel village hall.
