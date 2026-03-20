Rallye de Neufchâtel

Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

41ème Rallye Moderne 5ème Rallye VHC Jean-Luc Théier. Parc ferme et podium La Boutonnière.

Vérifications techniques Place du 11 novembre. .

Neufchâtel-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie

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English : Rallye de Neufchâtel

L’événement Rallye de Neufchâtel Neufchâtel-en-Bray a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Bray Eawy