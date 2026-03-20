Rallye de Neufchâtel Neufchâtel-en-Bray
Rallye de Neufchâtel Neufchâtel-en-Bray samedi 4 avril 2026.
Rallye de Neufchâtel
Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-04
41ème Rallye Moderne 5ème Rallye VHC Jean-Luc Théier. Parc ferme et podium La Boutonnière.
Vérifications techniques Place du 11 novembre. .
Neufchâtel-en-Bray 76270 Seine-Maritime Normandie
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English : Rallye de Neufchâtel
L’événement Rallye de Neufchâtel Neufchâtel-en-Bray a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Bray Eawy