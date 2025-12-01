RALLYE DE NOËL À L’OFFICE DE TOURISME DU MURETAIN AGGLO OFFICE DE TOURISME Muret

RALLYE DE NOËL À L’OFFICE DE TOURISME DU MURETAIN AGGLO

OFFICE DE TOURISME 36 Allée Niel Muret Haute-Garonne

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 17:30:00

2025-12-20

Inscrivez- vous et venez participer au rallye de Noël organisé par l’Office de Tourisme.

L’Office du Tourisme du Muretain vous invite à plonger dans la magie des fêtes lors d’un après-midi festif et familial, le samedi 20 décembre de 14h à 17h30.

Partez à l’aventure avec vos proches à travers un parcours ludique et convivial, spécialement imaginé pour petits et grands. Au fil des étapes, aidez le Père Noël à retrouver ses cadeaux égarés, dans une ambiance chaleureuse et pleine de surprises !

Un photo Booth de Noël sera installé pour l’occasion à l’accueil de l’Office de Tourisme afin d’immortaliser ce moment inoubliable. Déguisements, accessoires rigolos et décors festifs seront à votre disposition pour prendre des photos en famille ou entre amis.

Ne manquez pas cette belle opportunité de vivre la magie de Noël autrement, dans la joie et la bonne humeur !

Pensez à vous inscrire dès maintenant auprès de l’Office du Tourisme du Muretain. .

English :

Sign up and take part in the Christmas rally organized by the Tourist Office.

German :

Melden Sie sich an und nehmen Sie an der vom Fremdenverkehrsamt organisierten Weihnachtsrallye teil.

Italiano :

Iscrivetevi e partecipate alla manifestazione natalizia organizzata dall’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Inscríbete y participa en el rally de Navidad organizado por la Oficina de Turismo.

