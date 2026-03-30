Rallye de Pâques à Flers

4, place du Docteur Vayssière Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Montagnes de Normandie Tourisme organise un rallye de Pâques à Flers, La Ferté-Macé et sur le site de la Roche d’Oëtre.

Il vous faudra trouver des œufs de couleur différente dissimulés sur les différents parcours d’orientation: parc du château de Flers, autour du lac de la Ferté-Macé ainsi que sur le site de la Roche d’Oëtre.

Pour participer

1/ Se procurer les parcours d’orientation

– En ligne sur la page Facebook Montagnes de Normandie et sur le site montagnesdenormandie.fr ou dans l’un les trois bureaux de l’Office de Tourisme

2/ Jouer entre le 4 et le 6 avril 2026

3/ Rapporter les réponses à l’un des trois bureaux d’information touristique avant le 10 avril 2026. Les gagnants se verront offrir un sachet de chocolats. .

4, place du Docteur Vayssière Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rallye de Pâques à Flers

L’événement Rallye de Pâques à Flers Flers a été mis à jour le 2026-03-28 par Flers agglo