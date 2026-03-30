Rallye de Pâques à Flers Flers
Rallye de Pâques à Flers Flers samedi 4 avril 2026.
Rallye de Pâques à Flers
4, place du Docteur Vayssière Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Montagnes de Normandie Tourisme organise un rallye de Pâques à Flers, La Ferté-Macé et sur le site de la Roche d’Oëtre.
Il vous faudra trouver des œufs de couleur différente dissimulés sur les différents parcours d’orientation: parc du château de Flers, autour du lac de la Ferté-Macé ainsi que sur le site de la Roche d’Oëtre.
Pour participer
1/ Se procurer les parcours d’orientation
– En ligne sur la page Facebook Montagnes de Normandie et sur le site montagnesdenormandie.fr ou dans l’un les trois bureaux de l’Office de Tourisme
2/ Jouer entre le 4 et le 6 avril 2026
3/ Rapporter les réponses à l’un des trois bureaux d’information touristique avant le 10 avril 2026. Les gagnants se verront offrir un sachet de chocolats. .
4, place du Docteur Vayssière Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr
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English : Rallye de Pâques à Flers
L’événement Rallye de Pâques à Flers Flers a été mis à jour le 2026-03-28 par Flers agglo
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