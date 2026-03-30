Rallye de Pâques à La Ferté-Macé

Boulevard de la Forêt d’Andaine La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Montagnes de Normandie Tourisme organise un rallye de Pâques à Flers, La Ferté-Macé et sur le site de la Roche d’Oëtre.

Il vous faudra trouver des œufs de couleur différente dissimulés sur les différents parcours d’orientation parc du château de Flers, autour du lac de La Ferté-Macé ainsi que sur le site de la Roche d’Oëtre.

Pour participer

1/ Se procurer le parcours d’orientation (parcours Est de la base de loisirs) et la fiche jeu

– En ligne sur la page Facebook Montagnes de Normandie et sur le site montagnesdenormandie.fr ou dans l’un des trois bureaux de l’Office de Tourisme

2/ Jouer entre le 4 et le 6 avril 2026

3/ Rapporter les réponses à l’un des trois bureaux d’information touristique avant le 11 avril 2026. Les gagnants se verront offrir un sachet de chocolats. .

Boulevard de la Forêt d’Andaine La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97 otsi.la-ferte-mace@flers-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rallye de Pâques à La Ferté-Macé

L’événement Rallye de Pâques à La Ferté-Macé La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-03-27 par Flers agglo