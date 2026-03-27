Rallye de Pâques à la Roche d’Oëtre

Bureau d’Information Touristique de la Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Pour la sixième année, Montagnes de Normandie Tourisme organise un rallye de Pâques à travers les villes de Flers, de La Ferté-Macé et sur le site de la Roche d’Oëtre.

Il vous faudra trouver des œufs de couleur différente dissimulés sur les différents parcours d’orientation: parc du château de Flers, autour du lac de la Ferté-Macé ainsi que sur le site de la Roche d’Oëtre.

Pour participer

1/ Se procurer la fiche d’orientation au Bureau d’Information Touristique de la Roche d’Oëtre

En ligne sur la page Facebook Montagnes de Normandie et sur le site montagnesdenormandie.fr ou dans l’un les trois bureaux de l’Office de Tourisme

2/ Jouer entre le 4 et le 6 avril 2026

3/ Rapporter les réponses à l’un des trois bureaux d’information touristique avant le 10 avril 2026. Les gagnants se verront offrir un sachet de chocolats. .

Bureau d’Information Touristique de la Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie +33 2 31 59 13 13 roche-doetre@flers-agglo.fr

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English : Rallye de Pâques à la Roche d’Oëtre

L’événement Rallye de Pâques à la Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne a été mis à jour le 2026-03-27 par Flers agglo