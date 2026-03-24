Rallye de Pâques dans la CCSSOM

Office de Tourisme de Sézanne et sa région Sézanne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-04

Partez à l’aventure en famille ou entre amis avec notre grande chasse aux œufs géants à travers le territoire de la Communauté de Communes du Sud-Ouest Marnais !Tout public

Rallye de Pâques dans la CCSSOM !

Partez à l’aventure en famille ou entre amis avec notre grande chasse aux œufs géants à travers le territoire de la Communauté de Communes du Sud-Ouest Marnais !

Découvrez le territoire en vous amusant suivez votre feuille de route, retrouvez les œufs disséminés dans certaines communes et profitez d’une balade ludique et conviviale.

Du 4 au 30 avril 2026.

Feuille de route à récupérer à l’Office de Tourisme de Sézanne aux horaires d’ouverture.

Participation gratuite moments de plaisir garantis pour petits et grands ! .

Office de Tourisme de Sézanne et sa région Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 3 26 80 54 13

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English : Rallye de Pâques dans la CCSSOM

Go on an adventure with family and friends with our giant egg hunt across the Communauté de Communes du Sud-Ouest Marnais!

L’événement Rallye de Pâques dans la CCSSOM Sézanne a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme de Sézanne et sa région