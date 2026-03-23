Rallye de Pâques Salle l’Hexagone Kuntzig

Rallye de Pâques

Salle l’Hexagone 15 rue des romains Kuntzig Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-06 14:00:00

fin : 2026-04-06 15:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Pour la 2ème année, notre rallye de Pâques revient !

Ouvert à tous, habitants du village ou non.

Une promenade dans les rues du village en réfléchissant aux énigmes proposées, voilà ce que nous vous proposons pour notre Rallye de Pâques.

Pour vous récompenser, un chocolat sera offert à chaque personne inscrite, et vous aurez l’occasion de clore votre après midi autour de la petite restauration proposée sur place.

Un livret regroupant les énigmes sera remis à chaque personne inscrite.

Le rallye est faisable même sans connaitre notre village.

Réservation obligatoire places limitéesTout public

3 .

Salle l’Hexagone 15 rue des romains Kuntzig 57970 Moselle Grand Est

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English :

For the 2nd year, our Easter rally is back!

Open to all, village residents and non-residents alike.

A stroll through the streets of the village, pondering the riddles on offer, that’s what we’re proposing for our Easter Rally.

To reward you, a chocolate will be offered to each person who registers, and you’ll have the opportunity to round off your afternoon with a snack.

A booklet containing all the riddles will be given to everyone who registers.

The rally is feasible even if you don’t know our village.

Reservations essential ? places limited

L’événement Rallye de Pâques Kuntzig a été mis à jour le 2026-03-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME