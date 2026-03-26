Rallye de Printemps 2026 Remomeix
Rallye de Printemps 2026 Remomeix samedi 28 mars 2026.
Rallye de Printemps 2026
Remomeix Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-28
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-28
Le 32ème Rallye régional de Printemps 2026, proposera le samedi des reconnaissances ainsi que les vérifications techniques et administratives, puis le dimanche un départ de Sainte-Marguerite pour deux spéciales à parcourir trois fois, avant une arrivée et une remise des prix à Saint-Marguerite, avec une assistance assurée à Remomeix sur trois parcs différents.Tout public
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Remomeix 88100 Vosges Grand Est asac.comite@orange.fr
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English :
The 32nd Rallye régional de Printemps 2026 will feature reconnaissance as well as technical and administrative scrutineering on Saturday, followed on Sunday by a departure from Sainte-Marguerite for two special stages to be covered three times, before a finish and prize-giving ceremony in Saint-Marguerite, with assistance provided in Remomeix at three different parks.
L’événement Rallye de Printemps 2026 Remomeix a été mis à jour le 2026-03-24 par OT SAINT DIE DES VOSGES