Rallye de vieilles voitures Saint-Cyr-les-Champagnes
Rallye de vieilles voitures Saint-Cyr-les-Champagnes jeudi 14 mai 2026.
Rallye de vieilles voitures
Saint-Cyr-les-Champagnes Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
RALLYE de VIEILLES VOITURES
Accueil 7h30
Départ 9h
Retour 18 h
Inscriptions et réservations 06 07 06 47 16
RALLYE de VIEILLES VOITURES
Accueil 7h30
Départ 9h
Retour 18 h
Inscriptions et réservations 06 07 06 47 16 .
Saint-Cyr-les-Champagnes 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 06 47 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rallye de vieilles voitures
OLD CAR RALLY
Welcome: 7:30 a.m
Departure: 9 a.m
Return 6 pm
Registration and booking 06 07 06 47 16
L’événement Rallye de vieilles voitures Saint-Cyr-les-Champagnes a été mis à jour le 2026-01-22 par Isle-Auvézère