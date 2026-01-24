Rallye de vieilles voitures

Saint-Cyr-les-Champagnes Dordogne

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

2026-05-14

RALLYE de VIEILLES VOITURES

Accueil 7h30

Départ 9h

Retour 18 h

Inscriptions et réservations 06 07 06 47 16

Saint-Cyr-les-Champagnes 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 06 47 16

English : Rallye de vieilles voitures

OLD CAR RALLY

Welcome: 7:30 a.m

Departure: 9 a.m

Return 6 pm

Registration and booking 06 07 06 47 16

