RALLYE DECOUVERTE : A LA DÉCOUVERTE DE BLENDECQUES, Le pavillon dans le parc de l’hôtel de ville, Blendecques

samedi 19 septembre 2026 · Le pavillon dans le parc de l’hôtel de ville · Blendecques

Informations pratiques

RALLYE DECOUVERTE : A LA DÉCOUVERTE DE BLENDECQUES Samedi 19 septembre, 14h00 Le pavillon dans le parc de l’hôtel de ville Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Votre livret à la main, partez pour une découverte ludique à travers la ville, spécialement imaginée pour les plus jeunes. Au programme : énigmes, charades et découverte des monuments. À l’arrivée, chaque enfant recevra une récompense gourmande lors d’un moment convivial. Une exposition photo sera également visible.

Le pavillon dans le parc de l’hôtel de ville 22, rue Louis Blériot, Blendecques Blendecques 62501 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Votre livret à la main, partez pour une découverte ludique à travers la ville, spécialement imaginée pour les plus jeunes. Au programme : énigmes, charades et découverte des monuments. À l’arrivée,…