Rallye découverte à Reyrieux Le galet Reyrieux

Rallye découverte à Reyrieux Samedi 20 septembre, 14h00 Le galet Ain

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Venez Découvrir Reyieux en famille, de manière originale en répondant à des énigmes ! À vous de jouer !

Départ du rallye au Galet entre 14h et 16h30

Organisé par la MJC le trait d’Union, l’association Privals et Les Amis du village de Reyrieux

Le galet Rue du collège, 01600 Reyrieux Reyrieux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474089281 http://www.reyrieux.fr Le Galet est une salle de spectacle originale et très moderne construite en 2013. Un lieu dédié au spectacle vivant, artistes professionnels, associations locales, pensé par Etienne Mégard architecte à Chatillon sur Chalaronne. Cet édifice hors du commune, entièrement en bois, héberge une salle de spectacle très compacte et modulable, avec une surface de 400 m² lorsque le gradin est replié. Facilement accessible, à 30 km au nord de Lyon. Autoroute A46 direction Paris / sortie n°2 Trévoux

Journées européennes du patrimoine 2025

